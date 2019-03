Journée des droits des femmes : et si un vrai congé paternité était la clé de l'égalité entre les sexes ?

Selon Marianne Mairesse, rédactrice en chef de Marie Claire interrogée ce vendredi dans la Matinale de LCI, l'allongement du congé paternité serait donc un plus pour la carrière des femmes. Pour elle, "il ne s'agit pas d'une lubie ni d'un luxe : les politiques ne se rendent pas compte à quel point ce serait une formidable clé pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes". Car, développe-t-elle, "quand l'enfant naît, c'est là que se créé le lien avec lui. La mère devient presque l'unique référent par rapport à cet enfant". Mais le père, lui, "de passage pendant 11 jours, n'a pas le temps de créer de véritables habitudes avec cet enfant." Or selon elle, "beaucoup d'hommes souhaiteraient prendre ce congé et n'osent pas en raison des mentalités. C'est encore très mal vu de s'absenter de l'entreprise. Bref, prendre le congé paternité correspond à une véritable envie, mais qui ne peut s'exprimer étant donné que le cadre de la loi ne le permet pas."





Comme l’égalité se construit avec les hommes, Marie Claire a demandé à 12 d’entre eux de s’engager à ses côtés, à l'instar de l'animateur Marc-Olivier Fogiel, papa de 2 enfants, et du compositeur-producteur Pedro Winter, papa d'un enfant.