Journée internationale des gauchers : 7 choses que vous ignorez sans doute à leur sujet

Si lorsque vous regardez dans les trous de serrures ou dans le viseur d'un appareil photo en utilisant votre œil gauche, vous êtes peut être sans le savoir gaucher de l'œil. Nous avons une main et un pied avec lesquels nous sommes plus habiles, mais aussi un œil plus perçant et une oreille qui entend mieux. La raison ? Nous avons à la naissance un hémisphère du cerveau dominant : le droit pour les gauchers, le gauche pour les droitiers.