"Jurassic Park", "Les dents de la mer"... A partir de quel âge votre enfant peut-il voir ces films ?

Qui dit "film pour enfants", dit évidemment "Steven Spielberg", le Walt Disney des adultes. Quand peut-on initier son enfant à son cultissime E.T. où un jeune héros, abandonné par ses parents divorcés, voit sa solitude peuplée par un extra-terrestre trop sympa qui veut "téléphone-maison" ? "Un enfant de 5-6 ans peut voir E.T. avec ses parents, sans problème" selon le pédopsychiatre Nicolas Georgieff.





Même réflexion pour la psychologue Geneviève Djenati : "Si le film peut s’avérer effrayant par bien des aspects, on peut le voir à 5 ans, bien accompagné. Les enfants seront sensibles à cette relation entre le jeune héros Elliot et l’extra-terrestre qui se trouvent être les mêmes : c’est un peu l’ami imaginaire qui possède de super-pouvoirs embellissant le réel, avec qui on vole en vélo, soit un double du héors jusque dans les noms (Elliot et E.T.) mais dans un autre espace. E.T. fait partie de ces très beaux films que l’enfant peut voir et revoir tout le temps et dans lesquels il découvrira toujours quelque chose de nouveau. C’est un film qui ouvre l'imaginaire, qui vante la force du cinéma chez les enfants : un imaginaire collectif, nourri de visions partageables avec les autres."





Pareil pour Jurassic Park ? Pour Nicolas Georgieff, "c’est la représentation d’un univers où le petit garçon joue avec ses dinosaures et où l’adulte a une fonction sécurisante, apparaissant toujours dans une position protectrice, sauf dans la fameuse scène de la cuisine où le petit garçon et la petite fille affrontent, seuls, le vélociraptor."