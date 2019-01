Notre sélection de galettes des rois à la frangipane pour tous les gourmands

Pour les plus audacieux, cette galette signée Picard allie tradition et originalité. Derrière sa pâte feuilletée pur beurre, on découvre l’habituelle frangipane avec ses amandes caramélisées, associée cette fois à une compotée de framboises. Et pour casser les codes, elle se présente sous une forme carrée. Mais elle n’oublie pas pour autant de cacher en son sein la traditionnelle fève inspirée cette année par "la nuit étoilée" (lune, étoile filante, planète, lune, fusée, etc.).





GALETTE DES ROIS FRANGIPANE FRAMBOISES ET AMANDES – Prix : 5,90 € pour 4/6 personnes - Plus d'infos sur le site de Picard