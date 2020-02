L'Ile-de-France s'empare du problème de la vétusté des toilettes scolaires

Qui n'a pas connu les toilettes de l'école au verrou cassé, sans papier pour s'essuyer, ni savon pour se laver les mains ? De quoi vous dégoûter à tout jamais. Et c'est ce qui se joue dans la plupart des établissements scolaires, chiffres à l'appui. Selon une enquête réalisée en 2018 par l'Ifop, un enfant sur deux se retient ainsi volontairement d'aller aux toilettes à l'école et 58 % y ont "remarqué des problèmes".

D’ici 2022, 120 lycées devraient donc bénéficier de toilettes remises aux normes. "On était régulièrement interpellés par les chefs d’établissements compte tenu de la détérioration, dans 200 établissements, des blocs sanitaires, des vestiaires et des douches", précise dans Le Parisien Marie Carole Ciuntu, vice-présidente déléguée aux lycées. Résultat, dès cette année, "80 chantiers devraient être lancés".

Et que dire quand les enfants se mettent à moins boire pour moins uriner ? "A ce moment là, il faut à tout prix leur rappeler la nécessité de boire en quantité suffisante en leur expliquant que leurs urines doivent être le plus claires possibles. Si elles sont trop foncées, attention danger", souligne le spécialiste.

Il faut dire que l'état déplorable des sanitaires dans les écoles n'est pas sans conséquences sur la santé de nos chères têtes blondes. "Se retenir d’uriner peut ainsi entraîner des infections urinaires récidivantes, plus particulièrement chez les filles, provoquées par les germes d’une urine trop longtemps présente dans la vessie", explique à LCI le docteur Jean-François Pujol, pédiatre à l'hôpital de Libourne (Sud-Ouest). Non traitées, il précise que ces infections peuvent dans certains cas donner lieu à une pyélonéphrite, une inflammation du rein et du bassinet.

Se retenir d’aller à la selle peut aussi s’avérer être une très mauvaise idée, "même si la capacité à retenir ses selles est plus grande". "Dans ce cas-là, on se retrouve avec des adolescents constipés chroniques qui finissent par vivre avec ce problème à l'âge adulte, avance le docteur Pujol. Car plus on se retient, plus les selles sont dures, ce qui fait mal. Donc on se retient, et on rentre dans un cercle vicieux infernal avec des enfants qui vont aux toilettes dans la douleur, tous les trois ou quatre jours, voire une seule fois par semaine !"

Et le pédiatre enfonce le clou, en indiquant que ces états sont longs à soigner et entraînent des douleurs abdominales récidivantes, qui peuvent retentir sur l'humeur et l'attention. "Aux Urgences pédiatriques de Libourne, ce syndrome douloureux, lié à une constipation, concerne 1 à 2 enfants par jour en moyenne, ce qui n'est pas rien, dit-il. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'autres solutions que de faire un lavement pour que l'enfant se sente mieux. Une seule règle donc, insiste le pédiatre, il faut à tout prix aller aux toilettes quand le besoin se fait sentir".