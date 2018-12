L'oncle raciste, la belle-sœur dépressive et la cousine dévote : les conseils pour survivre (avec dignité) au repas de Noël

Comme l'écrit Axel Sarde, "il fait vraiment partie de ceux que vous supportez le moins au sein de la famille. Enfant, il vous faisait peur, à vociférer en permanence et à vous prendre le menton en disant que vous étiez de la graine de voyou. Le pire, avec l’oncle alcoolique et raciste, c’est qu’il se sent autorisé à tout. Il vous coupe la parole en permanence, et surtout, surtout, impute à peu près tous les maux de notre pays à ceux qu’il appelle les 'étrangers'.





Comment on gère la situation ? "L’avantage avec lui, c’est que vous avez le droit de le détester puisque toute la famille le déteste. Vous pouvez en dire du mal devant tout le monde", analyse l'auteur. Alors profitez-en. Et si vous vous sentez gêné par la situation, rien ne vous empêche, au moment de l'apéro, de changer le plan de table et d'inverser discrètement les étiquettes. Histoire de l'éloigner au maximum de votre assiette.