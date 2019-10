La ceinture de sécurité obligatoire en ville fête ses 40 ans : six idées reçues qui ont (encore) la vie dure

UN CLIC PLUTÔT QU'UNE CLAQUE - Le 1er octobre 1979, le port de la ceinture devenait obligatoire en ville pour tous les conducteurs, après l'avoir été hors agglomération six ans auparavant. Un geste simple qui sauve chaque année des milliers de vies. Pour autant, de nombreuses idées reçues perdurent concernant ce dispositif.

Ce n'est un secret pour personne, la ceinture est une avancée majeure en matière de sécurité routière. Voyez plutôt : en 1972, alors que la ceinture n'existait pas encore, 18.034 personnes étaient mortes sur les routes en France, selon les chiffres officiels. Un record absolu. Autre temps, autres mentalités... A l'époque, on pensait que la mort sur la route relevait de la fatalité, et plus simplement des "mauvais conducteurs".

Il était pourtant grand temps de réagir et ce fut chose faite, grâce à l'impulsion de Jacques Chaban-Delmas, alors Premier ministre, qui mis en place un comité interministériel à la sécurité routière. Résultat, un an plus tard, le 1er juillet 1973, la ceinture devenait obligatoire à l'avant, mais seulement hors agglomération. Il faudra attendre le 1er octobre 1979 pour que ce dispositif se généralise et devienne également obligatoire en ville, de jour comme de nuit. Et ce n'est qu'en 1990, que le port de la ceinture est requis pour les passagers à l'arrière.