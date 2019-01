La chambre et les… toilettes, endroits privilégiés par les jeunes pour étudier !

Le smartphone s’est littéralement imposé dans notre vie de tous les jours, et les plus jeunes ne sont pas en reste en matière de consommation. Pourtant, on chérissait encore un vague espoir, celui que le domaine des études soit épargné par l'invasion du mobile et que le bon vieux stylo et la feuille de papier forment une sorte de rempart inviolable.





Et bien, on avait tout faux. Ainsi, 59 % des étudiants (724 ont été sondés du collège aux études supérieures) et 52 % des étudiantes déclarent utiliser leur smartphone pour travailler, faire leurs devoirs ou bien pour réviser leurs cours, selon un sondage* publié ce mardi par Kartable, la plateforme de cours et de révisions en ligne. Chaque jour, plus de 26 % des étudiants disent utiliser leur smartphone dans le cadre de leurs études entre 20 et 30 minutes. Ils sont également 21 % à y passer entre 10 et 20 minutes quotidiennement.