La charge mentale des mères : elle pèse tout autant (voire plus) pendant les vacances !

Vacances, j’oublie tout, plus rien à faire du tout... Pas pour les mères de famille, semble-t-il. Car même si les vacances d’été sont souvent synonymes de rires, de jeux et de copains pour les enfants, les parents quant à eux doivent gérer organisation, activités, garde et budget. Et face à ces enjeux, les hommes et les femmes ne sont manifestement pas sur un pied d’égalité. La charge mentale, ce syndrome d’épuisement provenant du fait de devoir penser à tout, frapperait en effet les femmes plus lourdement encore pendant les vacances. C'est en tout cas ce qui ressort d'une enquête menée par Opinium pour le site Groupon.





Première mission, et pas des moindres, il faut occuper les enfants pendant deux mois. Déjà, tout au long de l’année, les tâches ménagères et l’organisation du quotidien sont majoritairement réalisées par les femmes - ce qui vient bien souvent s'ajouter à une activité professionnelle. Eh bien, durant les vacances, c'est un peu la même chose. Ainsi, les mamans sont 47% à déclarer passer plus de 30 heures par semaine en famille contre 44% des hommes. Par ailleurs, elles sont seulement 40% à affirmer que leur partenaire s’occupe des enfants pendant les vacances, alors que les pères de familles sont 59% à déclarer l’inverse.