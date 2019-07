La Hongrie leur offre 30.000 euros : en France, à quels avantages les parents de 3 enfants ont-ils droit ?

Avec trois enfants, une famille multiplie par autant le coup de pouce que la CAF lui verse courant août. L'allocation de rentrée scolaire est une belle invention qui permet d’acheter les fournitures de rentrée, d’habiller les enfants et de payer leurs loisirs. Elle n’est versée que pour ceux qui sont scolarisés à partir de 6 ans. Son montant est calculé en fonction de l'âge de l'enfant :

- Entre 6 et 10 ans : 367 €.

- Entre 11 et 14 ans : 388 €.

- Entre 15 et 18 ans : 401 €.

• A quelles conditions ? Comme pour les allocations familiales, il y a un plafond de ressources à ne pas dépasser pour pouvoir toucher la prime de rentrée scolaire, et plus on a d'enfants, plus il est important :

- Pour 1 enfant : 24 137 €.

- Pour 2 enfants : 29 707 €.

- Pour 3 enfants : 35 277 €.

- Par enfant supplémentaire : 5 570 €.