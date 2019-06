Nicole Belloubet ne veut plus poursuivre les délinquants de moins de 13 ans : est-on vraiment irresponsable avant cet âge ?

Le psychologue déplore derrière ce terme d'irresponsabilité un reliquat du mythe de l'innocence infantile : "Un parent doit parvenir à transmettre les lois de la société à son enfant, mais il ne faut pas confondre ces lois avec une forme de toute-puissance : le parent doit montrer qu’il y est lui-même soumis, comme son enfant. Nous sommes tous égaux face à la loi. Un parent est responsable pénalement. Mais comment faire vivre la loi symboliquement, dans la transmission, dans une relation dissymétrique où l’enfant, lui, ne le serait pas "encore" ?"

Un mot qui semble quelque peu problématique et ne rend absolument pas compte selon lui des forces vives du psychisme des pré-adolescents et des enfants : "Bien sûr, chaque enfant est singulier. Chacun a des ressources émotionnelles, cognitives, intellectuelles différentes et des perceptions différentes de ses relations aux autres. Mais de nombreux enfants sont évidement parfaitement conscients des actes qu’ils posent, et certainement pas irresponsables".





D'où un problème avec cette idée qu'un enfant de moins de 13 ans le serait pénalement : "Cela m’évoque une certaine coupure du sujet avec la réalité de ses actes, de ses pensées, de ses intentions. Il n’y a en fait que dans la psychose que l’on est véritablement ainsi 'dégagé' de sa 'responsabilité'. Nous sommes tous responsables. Quel que soit notre âge," conclut le psychologue, déplorant au passage que, pendant ce temps, "certaines familles continuent d’attendre entre six mois et un an pour obtenir une place en CMP où en CMPP" (Centres médico-psychologiques et Centres médico-psycho-pédagogiques).