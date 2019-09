La peur de devenir pauvre un jour très répandue chez les enfants français selon un sondage

LUCIDITÉ - Selon une étude Ipsos menée pour le Secours Populaire, 62% des enfants âgés de 8 à 14 ans ont peur de tomber dans la précarité. Une angoisse qui exprime une prise de conscience du monde qui les entoure.

On a tendance à penser que les enfants vivent dans l'insouciance et ne se préoccupent pas de leur futur. Balivernes : dans un contexte où l'inquiétude pour l’avenir grandit, et en dépit de leur jeune âge, plus de 6 enfants sur 10 âgés entre 8 et 14 ans avouent avoir peur de devenir pauvres dans un sondage réalisé par l'Ipsos pour le Secours Populaire. Des craintes qui, dans l'inconscient collectif, seraient plus susceptibles de toucher des adultes.

En 2015, les enfants de cette même tranche d'âge étaient 58% à ressentir cette peur. Soit quatre points de moins que dans la nouvelle enquête dévoilée ce jeudi : "La pauvreté est de plus en plus perçue comme une situation proche de leur quotidien", note Etienne Mercier, de l'institut Ipsos.

Dans cette même étude, d'autres chiffres se révèlent non moins édifiants : 32% n'ont pas cette peur et 6% d’entre eux affirment se sentir déjà en situation de précarité. Par ailleurs, 51% des enfants interrogés trouvent qu'il y a beaucoup de pauvres en France et 82 % des 8-14 ans ont conscience que "vivre dans la rue" est le premier marqueur de la pauvreté. En revanche, à plus grande échelle, leur perception de la pauvreté dans le monde diminue sensiblement. Ils sont 78% à trouver qu'il y a "beaucoup de pauvres" sur la planète, contre 88% en 2015.