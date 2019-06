La philo, c'est aussi pour les enfants : quand des tout petits dissertent sur la notion de richesse

Alors que les enfants semblent perdre quelque peu leur concentration, Julien décide de recentrer le débat, au sens propre comme au figuré : "Pour se poser la question différemment, on va fermer les yeux et on va chercher en nous quels sont nos richesses", dit-il. Malheureusement, rien ne fuse. Il va falloir aider les enfants à rebondir. Pour cela, l'animateur décide de les emmener dans une autre direction : "Ce matin avec des élèves de moyenne section, un petit garçon prénommé Jules m'a répondu que la vraie richesse c'était la vie, tout en ajoutant qu'il ne savait pas trop pourquoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelqu'un veut-il donner son avis ?", questionne-t-il.





- "C'est un peu vrai parce que sans la vie, tu ne serais rien,", répond Mila. Et Elena d'ajouter : "Grâce à la vie, on peut vivre plein de choses même si on est pauvre. On peut voyager, faire des câlins à sa maman..." Une réponse à l'attention d'Augustin, le plus jeune de la bande, que la petite fille trouve beaucoup trop "matérialiste" à son goût. D'ailleurs, pour mieux enfoncer le clou, elle lui demande : "Ta richesse, ce sont tes parents ou avoir beaucoup d'argent ?". "Ce sont mes parents", répond timidement Augustin. L'animateur décide d'intervenir : "Tu sais, Augustin est en grande section et il n'a pas la même capacité à imaginer que toi, explique-t-il à la petite fille. Il a une autre façon de penser, et c'est aussi intéressant".





C'est en effet tout le fil rouge de ces ateliers philo : laisser les enfants exprimer ce qu'ils pensent, et les rendre conscients de la légitimité de leur parole. Et quand les classes d'âge sont mélangées, c'est encore mieux. "On n'est pas des profs, ce n'est pas un cours et on y tient, souligne Estelle Roulin. D'ailleurs, la première chose que l'on dit au début d'un atelier c'est : 'si tu dis ce que tu penses, tu ne peux pas te tromper. Au pire, on pourra te dire qu'on n'est pas d'accord avec toi mais on ne peut pas juger que ce que tu dis est faux'. C'est très important pour des enfants qui vont à l'école et qui ont un peu l'obsession de la réponse unique", explique la jeune femme.





Dernière étape, avant de terminer l'atelier, les enfants sont invités à dessiner le sujet du jour. Une étape primordiale pour la fondatrice : "Les récentes découvertes en neurosciences montrent que le dessin et l’écriture ancrent les processus de réflexion et aident les enfants à accéder à des concepts philosophiques abstraits. Le dessin est aussi un média extrêmement accessible et décomplexé pour les enfants, avec de puissantes vertus pédagogiques".