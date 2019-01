Elle apaise les nouveaux-nés avec sa technique de bain exceptionnelle : découvrez le "don" de Sonia avec les bébés

On lui a toujours dit qu'elle avait un don avec les bébés. De ce don, elle a décidé d'en faire quelque chose, d'aider les autres : elle a mis en place une méthode de bain exceptionnelle, basée sur les émotions, qu'elle a brevetée, et qui aujourd'hui est citée en exemple à travers le monde. Cette femme s'appelle Sonia, elle est auxiliaire de puériculture. Cela fait 40 ans qu'elle s'occupe des bébés. Et ce dès leur naissance : ils ont à peine quelques heures quand Sonia leur donne leur premier bain, enveloppé dans un linge. Un bain magique d'une dizaine de minutes : l'idée n'est pas de laver à proprement parler l'enfant, mais de le relaxer. Un apaisement nécessaire, surtout après un accouchement difficile.





Et le résultat, comme nous avons pu le constater au cours de notre reportage (voir vidéo ci-dessus), est bluffant. "Elle a un vrai don", nous confirme un jeune papa, dont la femme vient d'accoucher à la Clinique de la Muette, où Sonia exerce notamment. "C'est presque électrique, je peux avoir des frissons, de l'émotion tellement c'est beau, profond, chorégraphique", nous confie Sonia. "Ca me remplit de bonheur, de joie de savoir que juste avec un bain, j'ai pu procurer autant d'émotions".





Un succès qui dépasse nos frontières. En 2013, Sonia met en ligne une vidéo de jumeaux dans un bain qu'elle prodigue. Le succès est immédiat, et les commentaires sont dans toutes les langues. Aujourd'hui, sa vidéo cumule 49 millions de vues :