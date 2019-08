Le B.a.-Ba de la parole chez les bébés acquis dès... le dernier trimestre de la grossesse

Les premiers balbutiements d’un enfant sont toujours source d’émerveillement. Ses premiers mots, une victoire. Car jusqu’ici, le mécanisme de leur acquisition reste un mystère. Grâce à toutes sortes d’exercices et de techniques, les chercheurs tentent de le résoudre. Au laboratoire des bébés de la faculté de médecine de Paris, ils ont réussi à prouver que dès 6 mois, un enfant possède déjà des notions de phonétique et arrive même à détecter une erreur de prononciation dans un mot, alors qu’il ne sait pas encore le prononcer.





Une étude de l’université de médecine de Vienne, publiée le 30 juillet dans le journal Developmental Cognitive Neuroscience, vient apporter une pièce manquante au puzzle de la compréhension de l’acquisition de ces facultés. Selon l’équipe de neurolinguistes, qui a étudié l'activité cérébrale de quinze bébés nés à terme et de quinze autres nés prématurément, les zones du cerveau spécialisées dans la reconnaissance et le traitement des sons et de la parole se développent dès le dernier trimestre de la grossesse.