"Mon chat a vomi partout", "ma sœur découvre qu'elle a été trompée" : vous nous avez raconté votre pire réveillon de Noël

Mais qui a dit que les réveillons de Noël se passaient de façon idyllique ? On a tous un jour ou l'autre ressenti un grand moment de solitude ou de malaise entre le foie gras et la bûche. Sans oublier les nombreux sujets de discorde que constituent entre autres la négociation pour savoir dans quelle famille se retrouver le 24 au soir ou le 25 au déjeuner, la dinde ratée de la maman, le retard du beau-frère, les rancœurs et autres non-dits. Bref, pendant cette période, "famille je vous aime" peut aisément devenir "famille je vous hais".





Comme pour notre sujet sur les pires cadeaux de Noël, vous avez été nombreux à répondre à notre appel à témoins sur votre pire réveillon. Les tensions familiales arrivent inéluctablement en pôle position. "Mon mari et moi, fous de joie, voulions profiter du repas pour annoncer à ma belle-mère qu'elle allait être grand-mère, raconte à LCI Jane. Et sa première réaction a été de nous dire : "C'est un accident ?". Cette simple remarque a jeté un froid glacial pendant tout le repas." Hélène se souvient, elle, de la mère de son compagnon : "J'étais enceinte de cinq mois et ma belle-mère, ivre dès 21 heures, nous assène que ma mère, qui m'a adoptée, ne serait jamais grand-mère. J'ai prétexté me sentir mal et nous sommes partis plus vite que prévu."





Parfois, le repas tourne carrément vinaigre : "C'était il y a quelques années, on avait organisé un grand repas avec mes parents (divorcés mais présents), ma sœur et moi, nos petits copains de l'époque, notre petit frère et deux amis de la famille", nous détaille Elodie, lectrice de LCI.fr. A un moment, l'un de nos amis nous dit qu'il part chercher quelque chose dans sa voiture et prend la tangente. Un peu gênés, on essaye tant bien que mal de reprendre la soirée quand finalement le repas tourne au pugilat. Ma sœur avoue avoir fouillé dans le téléphone de son copain et découvert qu'il l'avait trompée. Ce dernier a eu une réaction violente en voulant la frapper mais tout le monde s'est interposé et il a fini dehors en plein milieu de la nuit." Bonne ambiance... Sans oublier un décès qui peut définitivement casser la fête : "Un membre de la famille qui décède le 24 décembre vous marque à vie", nous raconte ainsi Marie-Ange.