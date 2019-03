Le clitoris grand absent des manuels scolaires : de Karine Le Marchand à la chanteuse Angèle, des célébrités appellent à sa "reconnaissance"

Les signataires appellent le gouvernement à agir : "Nous demandons officiellement à Marlène Schiappa, Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, ainsi qu’à Monsieur Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education nationale, que l’anatomie du clitoris soit fidèlement représentée, comme un organe faisant partie intégrante de l’appareil génital féminin, et ce dans tous les manuels scolaires de SVT". Parallèlement, une pétition a été lancée dans ce sens sur change.org et regroupe déjà plus de 37.000 signatures.