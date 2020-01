Le lieu d'habitation des parents, en plus de celui de l'accouchement, bientôt inscrit sur les registres d'état civil ?

Comment revitaliser les services d'état civil des petites communes privées de maternité et donc de déclarations de naissance ? Le Sénat a voté ce jeudi en première lecture l'expérimentation de registres "miroirs", avec des actes de naissance restant officiellement établis sur le lieu de l'accouchement mais ensuite transcrits sur les registres du lieu d'habitation des parents. A noter que cette proposition de loi est sans effet sur les mentions figurant sur les documents officiels (carte nationale d'identité, passeport, etc.) : le lieu de naissance, élément majeur de l'identité juridique des personnes, y restera seul mentionné.

Même si cette mesure peut sembler symbolique, ce changement ne serait pas si anodin que cela. Il aurait pour but, selon les auteurs du texte, de redonner de l'activité aux registres d'état civil de nombreuses mairies, privés de déclarations de naissance à cause de la concentration de plus en plus grande des services de maternité.