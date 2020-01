Le lieu de résidence des parents bientôt inscrit sur les papiers d'identité des enfants ?

Ce serait une petite révolution sur les cartes nationale d'identité. Alors qu'elles doivent adopter un format de carte de crédit à partir de l'été 2021, les sénateurs examinent ce jeudi une proposition de loi permettant aux parents, s'ils le souhaitent, d'y faire figurer la commune de résidence de leur enfant en plus du lieu de naissance.

Et même si cette mesure peut sembler symbolique, ce changement, qui permettrait de déclarer la naissance de son enfant dans sa commune de résidence, et non plus seulement dans celle de la maternité où il a vu le jour, ne serait pas si anodin que cela. Il aurait pour but, selon les auteurs du texte, de redonner de l'activité aux registres d'état civil de nombreuses mairies, privés de déclarations de naissance à cause de la concentration de plus en plus grande des services de maternité.