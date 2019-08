Le palmarès des prénoms les plus donnés en France en 2018

Aux futurs parents qui hésitent encore pour le choix du prénom de leur enfant à venir, l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) vient de révéler une liste qui pourra les inspirer : celle des prénoms les plus répandus chez les nouveaux-nés français en 2018.





Comme en 2017, Emma et Gabriel restent des valeurs sûres pour les prénoms les plus donnés en France, selon les chiffres de l'Insee. D'autres ont largement été plébiscités par les jeunes parents comme Jade et Louise pour les filles et Raphaël et Léo pour les garçons.





On notera toutefois un changement de taille dans le top 10 avec une recrudescence d'Anna et Maël, poussant respectivement Manon et Nathan vers la sortie. Le prénom Jules a lui aussi chuté, dégringolant en un an de la quatrième à la neuvième place.