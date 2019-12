Le surdoué belge de 9 ans ne battra pas le record du plus jeune diplômé universitaire au monde 

"Nous avons pris la décision ce matin, après une entrevue avec le recteur", a expliqué Alexander, le père du jeune surdoué, à HLN, un quotidien flamand, repris par SudInfo . En cause, des conflits à répétition entre les parents de Laurent et l'école. "Ils ont par exemple accusé Laurent de plagiat", a-t-il avancé. "Il est vrai qu’il manquait une liste de références dans la version temporaire d'un devoir, mais il ne s’agissait pas encore de la version définitive de son travail de fin d’études. Pour ce dernier, Laurent avait dû effectuer de nombreux tests et les résultats ne peuvent pas avoir été falsifiés". Le garçon de 9 ans aurait également raté un examen oral "qu'il n'a même pas passé", selon son père.

À l’âge de 9 ans, il était en passe d'obtenir sa licence en génie électrique à l'université d'Eindhoven, aux Pays-Bas, devenant par la même occasion le plus jeune diplômé universitaire du monde. Finalement, il ne devrait pas pulvériser ce record détenu depuis 25 ans par un Américain, Michael Kearney, diplômé de l'Université de l'Alabama à l'âge de dix ans. La faute à plusieurs conflits avec son établissement, dont une accusation de plagiat, qui ont stoppé net cette ascension fulgurante. "Laurent Simons, le jeune surdoué belge n'étudiera plus ici", ont fait savoir mardi ses parents dans plusieurs médias belges.

Autre son de cloche du côté de l'université qui souhaitait juste reporter sa remise de diplôme, prévue initialement fin décembre, a-t-elle expliqué dans un communiqué. "Laurent est un garçon au talent sans précédent, dont le rythme d'étude est exceptionnel. Cependant, l'université ne considère pas cette date de fin ciblée comme réalisable compte tenu du nombre d'examens que Laurent aurait dû passer avant son dixième anniversaire, le 26 décembre", indique par ailleurs ce communiqué.

L'université explique également avoir proposé aux parents un emploi du temps qui aurait permis à Laurent de finir ses études d'ici la mi-2020, ce qui aurait "toujours été, à tous égards, un calendrier extrêmement rapide", souligne-t-elle. Mais les parents ne l'ont pas entendu ainsi et ont décidé de stopper purement et simplement les études de leur fils dans cette université. "Nous le regrettons", a simplement déploré l'établissement.

Né d'un père belge et d'une mère néerlandaise, Laurent Simons était entré à l'école primaire à l'âge de quatre ans. Quatre ans plus tard, il obtenait son baccalauréat et commençait brillamment des études universitaires. Contraint de faire une pause, gageons qu'il n'en restera pas là : d'ailleurs ses parents ont d'ores et déjà annoncé à la télévision néerlandaise que leur fils allait étudier dans la "meilleure université du monde" aux Etats-Unis. Ils n'ont toutefois pas précisé de quelle université il s'agissait. Son père a tout de même dévoilé qu'il suivrait des études scientifiques.