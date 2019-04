Les baby shower des Françaises ressemblent-elles (même un peu) à celle de Meghan Markle ?

D'ailleurs, ce n'est pas la seule tradition remise en question. Alors qu'aux Etats-Unis, la baby shower rime avec privatisation de salles, bar à sucreries, jeux régressifs et moment "girly" entre copines à la Sex and the City, "en France, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple, intimiste même, nous dit notre organisatrice. Les mamans préfèrent faire la fête chez elles, avec un petit buffet sucré ou salé, et une dizaine de copines au maximum".





"Côté thématiques, beaucoup souhaitent s'immerger dans l'univers de leur bébé, avec des biberons contenant des jus de fruits, ou des bonbons en forme de tétines... Et bien sûr, il y a le fameux gâteau de couches", poursuit la jeune femme. Un incontournable des baby shower aux Etats-Unis, et désormais en France : "ce sont des couches empilées comme une pièce montée dans laquelle chaque copine glisse un petit cadeau. Parmi les demandes les plus audacieuses, certaines mamans souhaitent parfois décliner leur gâteau de couches en forme de moto, ou de guitare, en fonction de leurs centres d'intérêt. Mais ça reste tout de même très classique".