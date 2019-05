Les bébés nés dans les transports ont-ils vraiment droit à des années de voyages gratuits ?

Concernant les compagnies aériennes, la légende urbaine a du plomb dans l'aile : naître en plein vol ne donne pas le droit à voyager gratuitement à vie. Ainsi, Air France n’offre pas de billets gratuits, mais selon son porte-parole, interrogé en 2011 par Slate, la compagnie sait "avoir le geste approprié pour féliciter la famille" : une "bonne bouteille" pour les parents n’est pas exclue. Toutefois, selon Air France, un accouchement en plein vol dans un de ses appareils surviendrait seulement une fois tous les quinze ans, notamment parce que la compagnie déconseille fortement de voyager après la 37ème semaine de grossesse.





Du côté des compagnies étrangères, là-aussi un "petit cadeau" peut être offert aux heureux parents. Cette politique serait appliquée notamment chez British Airways, Iberia, ou encore American Airlines. Mais vu la rareté de ce type d'événement, la compagnie américaine low-cost Spirit Airlines s'est montré, elle, plus généreuse. En 2017, le petit Christoph, né dans les airs entre Fort Lauderdale (Floride) et Dallas (Texas), s’est vu offrir en guise de cadeau de naissance un vol gratuit, une fois par an, à l’occasion de son anniversaire, pour lui et la personne de son choix, rapportait à l'époque Europe 1.