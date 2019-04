Les blagues Carambar fêtent leurs 50 ans : comment ce qui fait rire les enfants a évolué en un demi-siècle

Les années 2000 ouvriront ensuite l'ère des collaborations avec des humoristes pour booster et rajeunir les devinettes. "Zep propose d’abord ses services en 2001 avec son personnage de Titeuf et crée une soixantaine de blagues. En 2008, c’est au tour d’Elie Semoun de créer une série spéciale autour de ses sketchs. Puis en 2016, la marque lance une édition de blagues pour adultes, un peu plus grivoises certes, mais toujours aussi "grand public", comme par exemple : "Qu’est-ce qui a chaud au manche et aux fesses ? Une casserole !", ou bien "Qu’est-ce qui détend et qu’on fait avec la langue ? Une grimace !"





"Finalement, selon les époques, Carambar a toujours collé à l'humour du moment, c'est ce qui a fait son succès", souligne Pascale Infante. Aujourd'hui, par exemple, on a un ton plus moderne qui colle plus à l'ère de Youtube. Il y a plus de jeux de mots et les chutes sont plus écrites". Mais attention tout de même à ne pas pousser le bouchon trop loin : quand en 2013, la marque a annoncé que ses blagues allaient être remplacées par des questions ludo-éducatives, le tollé fut général. On ne touche pas à un objet du patrimoine...