Les chiens nous comprennent bien mieux qu’on ne le pensait jusqu’ici

C’est peut-être une nouvelle explication de leur lien privilégié avec les hommes. On savait déjà les chiens capables de reconnaître des voix humaines familières prononçant des phrases connues et de répondre à des commandes simples comme "assis !" ou "couché !". Mais jusqu’ici, la manière dont ils percevaient la parole humaine et sa phonétique était un mystère. C’est ce point qu'une équipe de l’Université britannique du Sussex a observé, en soumettant 70 chiens domestiques de différentes races à une expérience.

Et les résultats de l'étude, publiée ce mercredi dans la revue scientifique Royal Society, sont étonnants : ils montrent que nos "meilleurs amis" ont, comme nous, la faculté de reconnaître un même mot prononcé par des inconnus. "On pensait jusqu'ici que cette capacité à catégoriser des mots, sans entraînement préalable était réservée aux humains (d'autres animaux, comme les chinchillas ou les rats, ont déjà prouvé des capacités du même genre, mais pas de manière spontanée, ndlr). Nous suggérons ici que ça n'est pas le cas", commente auprès de l'AFP Holly Root-Gutteridge, co-auteure de l'étude. "Ce type de reconnaissance des phonèmes est un pré-requis du langage car pour parler, vous devez être capable d'identifier un même mot à travers différents locuteurs".