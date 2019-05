Les colonies de vacances sont-elles vouées à disparaître ?

Sans surprise, c'est le coût du séjour qui est la première raison invoquée par les parents pour ne pas envoyer leurs enfants en colonies de vacances. Le prix moyen, de 550 euros par enfant pour 7 jours, est en effet le principal obstacle pour 27% des parents interrogés, surtout parmi les classes les plus fragiles économiquement (33% chez les ouvriers). Pourtant, "ce que l'on souhaite, c'est justement que les colos soient le lieu où se rencontrent les enfants de toutes origines. C'est le lieu du vivre ensemble", explique à l'AFP Anne Carayon, la directrice générale de la JPA.





Alors que faire ? Surtout que "ces dernières années, le prix des colos a augmenté beaucoup plus vite que le revenu des familles", avance la JPA. Pour inverser cette tendance, l'association plaide pour des mesures d'accompagnement financier des parents en réclamant en premier lieu un guichet unique pour les aides financières, afin que les parents puissent se renseigner facilement.





L’association propose également la mise en place d’un "compte épargne colo" que les familles alimenteraient toute l'année et qui serait abondé par les pouvoirs publics. Et d’un "fonds national de solidarité" pour surmonter cet obstacle financier. Car, comme le souligne Jacques Durand, le président de la JPA, "il devient urgent, dans le contexte actuel, de rendre leur rôle d’inclusion sociale à ces lieux d’éducation hors des murs et d’en faire bénéficier le plus grand nombre". Le gouvernement a d'ores et déjà décidé de se pencher sur le sujet en confiant une mission sur le tourisme pour tous à la députée Pascale Fontenel-Personne. L'annonce d'un "plan colo" devrait suivre à l'automne.