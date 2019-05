Les couches, d'abord une affaire de maman ? Un sondage l'affirme... mais les pères diront le contraire

Sauf que si les pères s’occupent davantage des enfants qu’il y a 20 ans, les mères demeurent les premières responsables de l’organisation familiale. Il n'y a qu'à voir avec les courses : les hommes les font de plus en plus mais ce sont bien souvent les femmes qui en dressent la liste. Quant au changement de couche, il semblerait que les pères aient une préférence pour la petite commission, une histoire d'odeur certainement. Et cette réalité est régulièrement épinglée par les réseaux sociaux...