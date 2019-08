Les enfants accros aux écrans seraient plus impulsifs que les autres

Accusés, quand ils sont utilisés à outrance, d'engendrer chez les enfants des problèmes d'apprentissage, de l'inattention ou du comportement, les écrans sont craints de nombreux professionnels de santé qui tirent régulièrement la sonnette d'alarme quant aux possibles excès. Une nouvelle étude québécoise, parue dans le journal Pediatrics le 14 août, met en lumière un lien potentiel entre cette surexposition, associée au manque de sommeil, et le fait de prendre de mauvaises décisions ainsi que d'agir impulsivement.





"Un comportement impulsif est associé à de nombreux problèmes de santé mentale et d'addiction, notamment des troubles de l'alimentation, des dépendances comportementales et des toxicomanies", explique dans un communiqué Michelle Guerrero, auteure principale et chercheuse postdoctorale à l'Institut de recherche du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) et à l'Université d'Ottawa. "Cette étude montre l’importance de prêter une attention particulière au sommeil et au temps passé devant un écran."