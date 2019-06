Les enfants mangent beaucoup trop de sucre selon l’Anses : les conseils d'une nutritionniste pour limiter leur consommation

"Je ne suis absolument pas étonnée", lance tout de go la nutritionniste Florence Foucaut quand on l'interroge au téléphone sur le constat dressé mardi par l'Anses, révélant que les enfants, dès 4 ans et même avant, absorbent beaucoup trop de sucres. Selon l'Agence sanitaire, cela concerne 75% des 4-7 ans, 60% des 8-12 ans et 25% des 13-17 ans. Des apports excessifs jugés "préoccupants" car c'est dans l'enfance et l'adolescence que s'acquièrent les bonnes ou mauvaises habitudes alimentaires qui risquent d'être conservées à l'âge adulte, favorisant l'obésité et le diabète.





"Et il n'y a pas que la prise de poids, renchérit la nutritionniste. Les dentistes sont affolés par le nombre de caries chez les enfants en bas âge, on en retrouve même sur des dents de lait ! C'est un fait, l'excès de sucre concerne aussi l'hygiène bucco-dentaire. D'où l'importance d'éduquer ses enfants dès le plus jeune âge", lance-t-elle, n'hésitant pas à pointer du doigt les parents.





"Le comportement des parents joue effectivement un rôle très important sur le comportement alimentaire présent et futur de l'enfant, insiste également la professeure Irène Margaritis, cheffe de l'unité d'évaluation des risques liés à la nutrition de l'agence sanitaire. L'enfant observe ce que mangent les autres et les parents peuvent l'encourager à goûter sans forcer", dit-elle.