Les enfants vont se les arracher : découvrez les lauréats du Grand Prix du jouet 2019

Après la fée volante Flying Fairy et les créatures interactives et évolutives Hatchimals, voici la chouette volante Owleez ! Pour qu'elle prenne son envol, rien de plus simple, elle doit être câlinée et stimulée : au fur et à mesure, les hélices se déplient pour lui permettre de voler et l'enfant la dirige de la main.