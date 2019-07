Pourquoi les Françaises font-elles de moins en moins de topless sur les plages ?

Et ce recul n'est pas circonscrit à l'Hexagone. En effet, si on compare ces résultats avec ceux mesurés par l'Ifop dans les principaux pays européens (France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie), on observe une tendance à la baisse quasi générale (-7 points en trois ans chez les Françaises, les Britanniques et les Allemandes, -5 points chez les Italiennes). Seule exception à la règle : les Espagnoles qui restent, dans un environnement il est vrai des plus favorables sur le plan législatif, géographique et météorologique, les Européennes chez qui la pratique des seins nus est la fois la plus stable (-1 point) et la plus répandue (48%).





Pays de la "culture du corps libre" par excellence, où le naturisme est très ancré dans les mœurs, l'Allemagne occupe, quant à elle, avec un tiers de pratiquantes (34%), le deuxième rang du classement, très largement au-dessus des autres pays (22% en France, 19% au Royaume-Uni, 15% en Italie).