"Les garçons ne pleurent pas, les filles ont peur de tout !" : ce livre invite les enfants à bousculer les clichés de genre

Sophie Gourion a donc décidé de privilégier des phrases très courtes, musicales, avec du rythme, car elle est sûre d'une chose, elle ne déconstruira pas les stéréotypes de genre sous la forme d'une fiction "forcément binaire et naïve", explique-t-elle à LCI. "En gros, ça aurait pu être le méchant escargot sexiste contre la gentille abeille non sexiste"... Trop artificiel, à son goût. "Je me suis dit que les enfants méritaient mieux que ça, et puis certains parents auraient pu m'accuser de vouloir véhiculer, sous des dehors d'histoires mignonnettes, certains messages militants", avoue-t-elle. Ce n'est donc pas sous cette forme littéraire qu'elle s'emparera de ce sujet, un point c'est tout. "Je pars du principe qu'il faut être honnête avec les enfants. Je pense qu'on peut parler de tout avec eux, de racisme, de sexisme, sans l'enrober dans des trucs un peu rose bonbon", raconte-t-elle.





Autre certitude, ce sera un livre à destination des tout-petits, "parce que je me suis rendue compte que la base des inégalités commencent dès l'enfance. Voire même dès le berceau". Et aussitôt de citer un exemple criant à ses yeux : "regardez les larmes des bébés filles, elles sont toujours associées à la peur, tandis que celles des bébés garçons sont associées à la colère, avance-t-elle. Même quand j'étais enceinte de mon fils, j'ai entendu certaines personnes, voyant mon ventre bouger, me dire que ce serait un petit bagarreur. Mon gamin n'était même pas né qu'on projetait déjà sur lui des stéréotypes, c'est fou !", s'offusque-t-elle.





Pour cet ouvrage, l'auteure a aussi misé sur le côté ludique et surtout pas donneur de leçon : "Par exemple, je ne dis pas aux garçons qu'ils doivent absolument porter du rose, faire de la danse classique et pleurer. Le message c'est surtout de leur dire que rien ne leur est interdit. Même chose pour les filles. L'idée, c'est d'ouvrir le champ des possibles, poursuit-elle. D'où l'envie également de ne pas faire un livre 'spécial fille ou garçon' comme il en existe plein. Je pense que les petites filles seront surprises de voir que les petits garçons sont également enfermés dans des stéréotypes. Finalement, les filles ne sont pas forcément des victimes et les garçons des bourreaux".