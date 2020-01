Les jeunes Bretons moins bien lotis : l'argent de poche des ados plus ou moins élevé selon les régions

Mais des disparités existent en fonction de la région où ils habitent : ainsi, les adolescents de PACA semblent les plus prompts à recevoir de l’argent régulièrement (49%), suivis de ceux du Centre-Val de Loire (46 %). En queue de classement, on retrouve la région Grand Est avec seulement 31% des jeunes qui reçoivent de l’argent régulièrement, selon les résultats de cette enquête.

Une question taraude par ailleurs bien souvent les parents : à partir de quel âge doit-on verser à ses enfants leurs premiers euros ? Et sur ce sujet, les avis divergent. Selon le baromètre Pixpay, les ados commencent à en recevoir juste avant leurs 12 ans, ce qui correspond en général au moment où ils entrent au collège et où ils acquièrent un peu d'autonomie. Ils sont 36% à avoir de l’argent de poche dès 10-11 ans, 30% dès 12-13 ans et 22% dès 14-15 ans, puis 2% entre 16 et 18 ans. Il est à noter que 10% des enfants âgés de 3 à 9 ans touchent déjà de l’argent de poche !

Quant au montant à fixer, là encore des différences existent. Les adolescents reçoivent en moyenne 33 euros d’argent de poche par mois. Et sans surprise, au fur et à mesure qu’ils grandissent, le montant augmente. On observe d’ailleurs un véritable palier à partir de 17 ans, avec 47 euros reçus régulièrement, contre 22 euros pour les 10-12 ans, tandis que le montant de l’argent de poche des 13-14 ans et des 15-16 ans tourne davantage autour de 32 euros par mois.

Mais, les parents sont plus ou moins généreux selon les régions. Ceux d’Occitanie, d’Île-de-France, de PACA et des Hauts-de-France ont un budget largement au-dessus de la moyenne et donnent entre 35 euros et 39,70 euros par mois. Alors que les parents bretons arrivent en bas du classement avec 24,30 euros par mois.