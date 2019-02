Combien d'heures de sommeil perd-on après la naissance d'un premier enfant ?

"Nous ne nous attendions pas à le constater, mais il y a effectivement beaucoup de changements après la naissance d'un premier enfant, notamment dans les responsabilités que l'on a envers lui", déclare dans The Guardian le Dr Sakari Lemola, co-auteur de cette étude. "Car même si les enfants cessent de pleurer pendant la nuit à mesure qu'ils vieillissent, ils peuvent se réveiller, être malades ou faire des cauchemars, tandis que le stress et les soucis qui vont avec la parentalité peuvent également affecter le sommeil des parents", ajoute-t-il.





Les chercheurs ont d'ailleurs constaté que le manque de sommeil s'accumule pendant les premières années de l'enfant. Car même si une amélioration survient au fur et à mesure que le bébé grandit, l'équipe a constaté que les femmes étaient encore relativement privées de sommeil, tant en termes de qualité et de quantité, quatre à six ans après la naissance de leur premier enfant, avec une perte de sommeil de 25 minutes par nuit par rapport à avant leur grossesse.





Existe-t-il des solutions ? Selon Cathy Finlay, enseignante prénatale de la National accouchement Trust, interrogée par The Guardian, des moyens sont à la portée des parents pour atténuer l'impact du sommeil perturbé. "Essayez, par exemple, de ne pas vous soucier des travaux non essentiels autour de la maison et d'accepter l'aide de la famille et des amis quand il est offert. Faire des siestes en même que celles des enfants est également une bonne idée", dit-elle. Avant de conclure, philosophe : "Parents, ne perdez pas espoir car même si avoir son sommeil perturbé peut être difficile et épuisant, gardez à l'esprit que cela ne durera pas éternellement".