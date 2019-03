Quelles célébrités ont, comme Luke Perry avec Dylan, lancé une mode de prénoms en France ?

Mais il n'y a pas que les héros de série télé qui marquent leur temps. Les enfants de stars se révèlent, eux aussi, de parfaits véhicules pour promouvoir un prénom après leur naissance. Laura (prénom de Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye) et Lily-Rose (prénom de Lily-Rose Depp, fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp) ont ainsi été attribués respectivement plus de 9000 fois en 1986 et près de 500 en 2010)