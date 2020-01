Voici le classement des prénoms les plus donnés à Paris en 2019

Les parents parisiens seraient-ils monomaniaques ? Ils affichent en tout cas une belle constance question prénoms. Selon le classement que vient de révéler la Mairie de Paris, à partir des naissances déclarées à l'état civil en 2019, deux petits noms trustent encore et toujours la première marche du podium : Louise et Gabriel. Un succès qui ne se dément pas, et ce depuis de nombreuses années. Ainsi, en 2018, ils étaient déjà en tête en ayant été donnés à 226 filles et 338 garçons. Dix ans auparavant, leur score était à peu près semblable, avec 228 filles et 316 garçons.

Cet engouement confirme l'attrait qu'ont les parents de la capitale pour les prénoms anciens. Une tendance que l'on peut également observer à l'échelle nationale, où les prénoms courts et rétros demeurent indémodables. Toutefois, certains Parisiens en quête de nouveauté en font émerger d'autres, comme Anna ou Victor, qui s'affichent tous les deux à la septième place alors qu'ils suscitent moins d'attrait dans le reste de la France. A noter également, chez les garçons, l'apparition de Mohamed à la sixième place. Un prénom qui a également fait son entrée dans le Top 20 de ceux qui seront tendance cette année dans les maternités françaises.