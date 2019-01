Mais pourquoi nos enfants aiment-ils écouter et regarder en boucle les mêmes histoires et films ?

Selon la psychanalyste Corinne Ehrenberg, également sollicitée par LCI, il faut garder en tête que la lecture d’une histoire est essentielle pour l'apprentissage des codes de la communauté humaine : "Les enfants adorent qu’on leur raconte les mêmes histoires, de préférence avec les mêmes mots et les mêmes intonations, parce qu’elles remplissent une fonction de réassurance face à l’angoisse du coucher, mais aussi parce qu'ils suivent leur logique et associent ce qu’ils entendent avec leurs préoccupations à eux (comment on fait les bébés, pourquoi le personnage commet une faute, est-ce qu’on meurt parce qu’on a été méchant, etc ?). Et on leur fournit, grâce aux contes et aux histoires, une possibilité de mettre en forme acceptable et partageable leur imaginaire et leurs fantasmes, qui eux sont d’une violence extrême quand ils sont encore petits, tout cela n’étant pas encore réprimé et refoulé."





Inutile donc de brusquer l’enfant dans ses choix : "Ces histoires répétées vont l'aider à grandir et à maîtriser ses peurs, il est important de prendre le temps de l’accompagner... quitte à relire tous les soirs la même histoire", confirme Mandy Rossignol. Et lorsque l’enfant s’en lassera, il passera naturellement à une autre histoire. Et il pourra ensuite enfin, selon la psychanalyste, "aller vers la nouveauté, développer sa curiosité pour le monde ainsi que les futurs apprentissages qui lui permettront de l'appréhender et, même, s’aventurer dans des zones plus inconfortables."