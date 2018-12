Noël : des idées cadeaux pour chouchouter votre maman

Et pourquoi ne pas l'initier aux secrets de cette boisson millénaire et à l'art de sa dégustation en lui offrant un cours à l'école du thé ? Ses experts Tea-Sommeliers y accompagnent néophytes et connaisseurs, de façon ludique et sensorielle. Votre maman pourra apprendre à maîtriser les accords thés et mets, ou encore participer à une cérémonie du Cha No Yu.





Ecole du Thé de Palais des Thés, 7 rue de Nice, 75001 Paris. Bons cadeaux disponibles en ligne à partir de 30 euros.