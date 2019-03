Mardi gras : un chef breton nous livre LA recette de la pâte à crêpes

Crêpes sucrées obligent, le chef breton nous donne sa recette à la farine de froment (blé). Pas question donc des fameuses galettes au blé noir (sarrasin) réservées aux garnitures salées. Pour réaliser sa recette "inratable", commencez par casser les œufs dans le saladier. Battez-les en omelette, puis ajoutez un bon verre de lait (20 cl) et mélangez bien. Par ailleurs, mélangez la farine, le sucre et le sel. Versez ce mélange dans le saladier et incorporez-le sans chercher à les battre. Vous devez obtenir une pâte assez consistante dans laquelle vous ajoutez enfin le reste du lait. A partir de ce moment, ne battez pas trop la pâte car cela la rendrait élastique.