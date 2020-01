Mariamélie a appris qu'elle était enceinte la veille de son accouchement, elle témoigne de ce "déni de grossesse"

A 16 ans, Marieamélie aimait sortir en boîte, faire du quad. Pendant neuf mois, son corps lui a caché qu'elle était enceinte et sa silhouette est restée la même. "On était partis en voyage à Verdun, j'étais en quatrième, c'était cool. Juste avant de rentrer, dans la nuit du mercredi au jeudi, je me fais "pipi dessus'. Mais en fait, c'était pas ça". En fait, la jeune fille est en train de perdre les eaux. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive, prend une douche et retourne se coucher. Rien ne lui laisse penser qu'elle est enceinte : "javais mes règles, je n'avais pas de ventre, j'étais fine, comme une ado normale".

"Le lendemain, j'avais de plus en plus mal au ventre. Je me suis dit que ce n'était pas normal". Marieamélie en parle à son père qui appelle le médecin de famille. Celui-ci non plus ne remarque rien. C'est seulement quand les pompiers la conduisent à l'hôpital et lui font une échographie que le "diagnostic" tombe. "Madame, vous êtes en train d'accoucher", explique la jeune femme dans le portrait de Sept à Huit diffusé dimanche 5 janvier. Le choc de l'annonce, son corps qui change subitement, l'accouchement, l'abandon de son bébé puis son combat pour le récupérer... découvrez ce témoignage rare et bouleversant dans la vidéo ci-dessus.