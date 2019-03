Vous angoissez à l'idée de ranger vos placards ? Adoptez la méthode du "tri conscient" !

"Voilà enfin arrivé le temps du tri car aucun rangement ne peut se faire sans cela. Et pour sélectionner ce qui reste de ce qui sort de chez vous, vous devez vous posez 5 questions sur leur réelle utilité", conseille l'auteur. Les voici : Est-ce que ça sert ?, Est-ce que ça me sert ? A quoi vais-je m'en servir ? Quand et à quelle fréquence ? Vais-je penser à m'en servir ? Si vous êtes toujours dans l'affirmative à la cinquième question, ce qui est devant vous est estampillé "ça reste", sinon c'est à donner ou à recycler. "Il faut oser jeter, prévient Thomas Siceaux. Mais je parle plutôt de faire confiance à la poubelle, ce qui est différent. Dans l'inconscient collectif, jeter, c'est le trou noir, ça ne sert plus à rien. Or, ce cycle devient de plus en plus vertueux. Aujourd'hui quand j'écris sur du papier, c'est grâce à des objets recyclés et non grâce à un arbre. L'idée c'est de retourner dans le cycle naturel des choses, d'apprendre à se délester et à faire le deuil".