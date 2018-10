Marks & Spencer lance sa première ligne de vêtements dédiée aux enfants handicapés

Comme le rapporte The Independent, cette collection comprend des vêtements faciles à mettre et à enlever, avec un espace supplémentaire pour les plâtres et des poches secrètes afin que les sondes de nutrition puissent devenir invisibles. "L'idée étant que cette gamme soit la même que celle des autres enfants. Autre impératif : offrir un bon rapport qualité-prix. Les parents qui achètent des produits 'Easy Dressing' ne paieront jamais plus", a expliqué Rebecca Garner, designer des lignes pour enfants de Mark&Spencer au magazine britannique.





Ces vêtements ont également été fabriqués avec des matériaux très doux, le moins de coutures possible et des étiquettes cachées pour ne pas irriter les peaux sensibles. Il faut dire que cette collection a été imaginée avec l'aide de plusieurs pédiatres qui ont donné des conseils pour pallier toutes les exigences liées au handicap. "En tant que médecin, vous pouvez aider les parents dans toute une série de problèmes complexes, mais parfois ce sont les petites choses qui font la différence", a ainsi déclaré l'un d'eux, le docteur John Chang.