Marre d'engloutir un burger quand vous accompagnez votre enfant ? On a testé les nouvelles salades de McDo

On a pu planter notre fourchette dans chacune d'entre elles, voilà donc ce que vous allez y trouver. Commençons par la classique du genre, la salade Caesar : celle ci est composée d'émincés de filet de poulet mariné et rôti, de fromage Grana Panado, et de croûtons ; sans oublier la salade verte, mélange de romaine, de batavia, de frisée et de chicorée. Le tout dans des portions généreuses (comptez 406 Kcal avec la sauce et 303 Kcal sans sauce).





Autre classique, la Veggie pasta&mozza aux saveurs méditerranéennes : en plus de la salade s'ajoutent des pâtes Radiatori, parsemées de tomates séchées, le tout assaisonné - si vous le souhaitez - d'une vinaigrette aux olives, tomates et herbes de Provence (basilic, origan, romarin, thym). 244 Kcal (sans la sauce).