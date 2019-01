Aidez votre enfant à se relaxer grâce à ces jeux de méditation

Aujourd’hui, un nombre croissant de recherches scientifiques confirment ce que les traditions contemplatives savent depuis des siècles : la pleine conscience et la méditation développent un ensemble de savoir-être qui permettent aux enfants, aux adolescents et aux adultes d’aborder ce qui se passe en eux et autour d’eux avec plus de sagesse et de bienveillance. La pionnière dans ce domaine se nomme Susan Kaiser Greenland. Son livre "La méditation est un jeu d'enfant" (Editions Les Arènes) permet aux parents de mettre en place par le jeu une sorte de routine "méditation" avec ses enfants. Car, on le sait bien, jouer est un excellent moyen d'apprendre pour les enfants et, en l'occurrence d'apprendre à se concentrer, à faire attention à soi-même et aux autres. Vous trouverez donc dans ce coffret un livre rappelant les bases de la méditation, accompagné de 55 cartes avec des jeux de visualisation qui encouragent la concentration, des activités d'"ancrage" qui développent la concentration, et des exercices pour apprendre des techniques de respiration.