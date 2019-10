Mentir à ses enfants en ferait des adultes manipulateurs

RIEN QUE LA VÉRITÉ - Selon une très sérieuse étude, les enfants à qui les parents ont fréquemment menti au cours de l'enfance auraient tendance à être plus manipulateurs à l'âge adulte.

Mentir à ses enfants aurait des répercussions sur le mental et des conséquences notables sur leur comportement une fois adulte. C'est ce que révèle une étude réalisée par des chercheurs de l’Université nationale de Singapour en collaboration avec les universités de Toronto (Canada), de San Diego (États-Unis) et du Zhejiang (Chine), publiée récemment dans la revue The Journal of Experimental Child Psychology.

Le principe de cette étude est simple : interroger 379 jeunes adultes âgés de 21 ans en moyenne en les soumettant à quatre questionnaires avec des angles précis. Dans le premier, on leur a demandé d'indiquer la fréquence à laquelle ils estimaient que leurs parents leur avaient menti lorsqu’ils étaient enfants, avec des répliques du genre "si tu ne viens pas avec moi maintenant, je te laisserai ici tout seul" ou "Je n'ai pas pris mon portefeuille sur moi, nous reviendrons un autre jour". Dans un second, la fréquence à laquelle les participants mentent aujourd'hui à leurs parents. Avant les deux derniers questionnaires consacrés aux comportements prosociaux des sondés, soit leur propension à mentir et/ou à se comporter de façon égoïste et impulsive en société.

En analysant les résultats, les chercheurs se sont rendus compte que les jeunes adultes dont les parents se sont comportés comme de fieffés menteurs pendant leur tendre enfance étaient largement plus susceptibles d'adopter socialement un comportement intrusif et manipulateur.