Canicule : comment bien protéger ses enfants ?

Confrontés aux fortes chaleurs, les enfants sont beaucoup plus sujets à la déshydratation que les adultes. D'une part parce qu'ils ne pensent pas forcément à boire, et d'autre part parce qu'ils ne peuvent le plus souvent pas s'empêcher de gigoter, et donc de transpirer. Il faut d'autant plus être vigilant que les tout-petits ne réclament pas d'eux-mêmes à boire. Il est donc primordial de leur offrir de quoi s'hydrater le plus souvent possible et leur proposer des activités rafraîchissantes, comme des jeux d'eau.

Vous pouvez également les rafraîchir avec un brumisateur. L'hydratation peut aussi passer par l'alimentation : mieux vaut privilégier les fruits et légumes frais, comme les concombres, les fraises ou les pêches. Ils peuvent être proposés en soupe ou en gaspacho.