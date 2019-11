Les 3 règles à respecter pour sortir avec un bébé quand il fait froid

CONSEILS – Alors que le thermomètre est en baisse et que les prévisions météo annoncent des températures encore plus froides pour la fin de semaine, vous hésitez à mettre le nez dehors avec votre bébé ? Pas de contre-indications pourtant, à condition de respecter quelques consignes. On fait le point.

Attention au froid pour les tout petits. A la maternité, on a dû vous le répéter : un nouveau-né ne dispose pas d'un système de régulation thermique mature qui lui permet de maintenir une température constante de son corps. Il adopte donc la température extérieure, le rendant ainsi très vulnérable face au risque d'hypothermie. D’où la nécessité, à sa naissance, de systématiquement mettre un body sous ses vêtements (pyjama, ensemble). Par ailleurs, les bébés ne marchant souvent pas avant 1 an, ils ne sont pas en mesure de se réchauffer en bougeant. Enfin, leur système immunitaire étant encore très fragile, ils sont plus exposés face aux infections ORL. Autant de raisons pour apprendre à bien le couvrir avant de sortir, d'autant plus lorsqu'un coup de froid se prépare comme celui annoncé sur la France à partir de jeudi.

Les bons vêtements

Si les sorties, même par temps froid, sont plutôt bénéfiques pour un bébé, évitez absolument d'aller vous promener par temps de brouillard. Couvrez toujours la tête et les oreilles de bébé car c'est par là qu'une grande partie de sa chaleur peut s'échapper (privilégiez les matières douces et les cagoules qui descendent jusqu'au cou aux bonnets car votre bébé ne raffole pas de l'élastique lui enserrant la tête) ainsi que ses extrémités (pensez à vérifier qu'il ne perd pas ses moufles ou ses chaussons). De manière générale, privilégiez les combinaisons tout en un type pilote qui protègent de la tête aux pieds. Adoptez la technique dite de l'oignon en superposant les couches de vêtements (body en coton à manches longues + pull ou brassière à manches longues en laine + collant + chaussons chauds (si la combi s'arrête aux chevilles) + combinaison) : c'est ainsi plus facile d'éviter le chaud/froid en adaptant la tenue de bébé au moment de changer d'environnement (entrées et sorties de commerces/transports chauffés par exemple).

Le bon portage

Avant 2-3 mois, bannissez les sorties en porte-bébé ventral ou écharpe de portage lorsque les températures sont très basses (même aux sports d'hiver) car les jambes comprimées d’un bébé risqueraient de se refroidir très vite. Jusqu'à 6 mois, vous pouvez donc le sortir dans sa nacelle de poussette dotée d'une capote, confortablement installé dans un nid d'ange douillet et recouvert d'une couverture polaire. En cas de vent, pensez à habiller la poussette de la housse de pluie ou à fixer un lange sur la partir exposée de la nacelle à l'aide de pinces à linge par exemple. Après 6 mois, la poussette suffit si elle est équipée d'une housse pour les pieds imperméable et d'une capote contre la pluie. Au fil de la promenade, n'oubliez pas de donner à boire à votre bébé et assurez-vous qu'il n'a pas trop chaud (passez votre main (oubliez si elle est gelée) dans son cou pour vérifier qu'il ne transpire pas) ou trop froid (mains très froides).

Le retour à la maison

En revenant de sortie (jamais plus d'une heure et de préférence aux heures les plus chaudes, entre 11h et 15h), assurez-vous que votre bébé n'a pas froid (prenez sa température : si elle descend autour de 35 °C, il faut absolument le réchauffer). Si c'est le cas, restez dans une pièce bien chauffée, couvrez-le bien (changez immédiatement ses vêtements s'ils sont humides ou mouillés), gardez-le dans vos bras et donnez-lui une boisson chaude ou un repas chaud. Vous pouvez également lui donner un bain pour le réchauffer. Consultez en revanche votre médecin si sa température continue de chuter.

Lise Galante