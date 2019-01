Les 3 règles à respecter pour sortir son bébé quand il fait froid

En revenant de sortie (jamais plus d'une heure et de préférence aux heures les plus chaudes, entre 11h et 15h), assurez-vous que votre bébé n'a pas froid (prenez sa température : si elle descend autour de 35 °C, il faut absolument le réchauffer). Si c'est le cas, restez dans une pièce bien chauffée, couvrez-le bien (changez immédiatement ses vêtements s'ils sont humides ou mouillés), gardez-le dans vos bras et donnez-lui une boisson chaude ou un repas chaud. Vous pouvez également lui donner un bain pour le réchauffer. Consultez en revanche votre médecin si sa température continue de chuter.