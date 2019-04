Mystère des chaussettes orphelines : mais pourquoi y en a-t-il toujours une qui disparaît dans le lave-linge ?

Mais pourquoi donc seules les chaussettes disparaissent-elles dans le lave-linge ? Car à chaque fois c'est la même chose, vous récupérez votre linge tout propre, vous le triez et au moment d'assembler vos chaussettes, c'est le drame... il en manque toujours une ! Et pas la peine de passer votre tête à travers le hublot de la machine, elle ne se cache pas au fond du tambour. Ça se saurait.





Certains répondront que ce sont les plus petites pièces de notre garde-robe et qu'elles vont par paires. Et alors ! On retrouve bien les gants ou encore les sous-vêtements... Non, non, il faut chercher la réponse ailleurs. Un statisticien et un psychologue britanniques, ont mené en 2016 une étude auprès de 2.000 personnes (enquête financée par Samsung à l'occasion d'une campagne pour une machine à laver) pour tenter de décrypter ce phénomène. Ils ont fait le constat suivant : les Britanniques perdent en moyenne 1,3 chaussette par mois, soit plus de 15 par an. Ce qui représente mensuellement quelque 84 millions de chaussettes disparues rien qu'au Royaume-Uni - et donc probablement à peu près l'équivalent en France.