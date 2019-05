Ne laissez pas votre bébé dormir dans son siège-auto après vos trajets en voiture

En analysant les données du National Center for Fatality Review and Prevention entre 2004 et 2014, les chercheurs ont mis en avant le fait que, sur les 11.779 morts subites du nourrisson enregistrées dans ce laps de temps, 348 (3%) avaient eu lieu dans des dispositifs d’assise, dont 62,9% dans un siège auto. Dans moins de 10% des cas, le siège-auto avait été utilisé en voiture. Autre constat, plus de la moitié des morts d’enfants dans les sièges auto a eu lieu au domicile des parents.





Pour étayer ses conclusions, l'auteur de l'étude, le docteur Jeffery Colvin pointe plusieurs raisons : "un berceau ou un lit pour enfant est plus sécurisé parce que plus plat. Par ailleurs, il n'y a pas de ceinture pouvant potentiellement étrangler ou étouffer l'enfant". Toutefois, précise-t-il, les causes ne sont pas encore "complètement claires" et les parents ne doivent "absolument pas s’inquiéter" s'ils voient leur bébé s’endormir dans la voiture durant un trajet : "Mais il faut juste se rappeler que les sièges auto sont uniquement destinés aux voitures".